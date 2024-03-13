Сборная Нигерии ищет главного тренера через... газетное объявление

Сборная Нигерии нуждается в новом тренере, Жозе Пезейру покинул команду после поражения в финале Кубка африканских наций. Однако для этого нигерийская федерация футбола прибегла к достаточно странной тактике - она разместила объявление газетного типа прямо на своем сайте.

В объявлении описываются качества, которыми должен обладать соискатель вакансии - среди них, в частности, упоминается необходимость хороших познаний в африканском футболе, а также победный менталитет. Пока же сборная готовится к товарищеским матчам в марте - против сборных Ганы и Республики Мали.