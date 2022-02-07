Менди: «Я очень счастлив»

Сборная Сенегала впервые в своей истории выиграла Кубок Африки, это стало возможным после победы над египетской командой. Большой вклад в нее внес голкипер сборной Сенегала и лондонского «Челси» - Эдуар Менди. Он взял решающий, четвертый пенальти Египта, после чего Мане реализовал свою попытку. Менди очень рад победе.

- Горжусь нашим успехом, ведь ранее мы не побеждали в Кубке Африки! Ради этого пришлось попотеть, но сегодня празднует не только команда - празднует вся страна! Мы все очень старались, и я тоже старался в воротах, чтобы отразить хотя бы один удар, и это удалось! Я счастлив! - приводит слова Менди BBC Sport.