Уткин - о Кубке Африки: «Чудовищный турнир»

Известный ютуб-блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на спортивных телеканалах, высказался о финальном поединке Кубка африканских наций, в котором сошлись сборные Египта и Сенегала.

«Тяжкое испытание. Как можно играть из года в год финалы так, словно третий час надо есть картошку не останавливаясь. Чудовищный турнир», - гласит сообщение Уткина в телеграм-канале.

Победителем турнира стала сборная Сенегала, одолевшая Египет в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время встречи завершилось «сухой» ничьей.

Лучшим футболистом турнира был признан сенегалец Садио Мане.