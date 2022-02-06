10 примеров, почему Кубок Африки стал самым забавным в истории

Буквально через несколько часов в столице Камеруна Яунде прозвучит свисток – это сборные Сенегала и Египта начнут выяснять, какая страна будет олицетворять футбол на всём Африканском континенте ближайшие 2 года. Вопрос очень серьёзный, и скоро ему будет посвящено большое число заметок и полноценных статей. Но сегодня, в канун столь важного события, предлагаем подвести итоги всему самому несерьёзному, что сопровождало уходящий КАН. Здесь мы собрали самые занятные факты, чтобы ещё раз вспомнить, по каким моментам мы с вами будем скучать в первую очередь. Ещё раз вспомнить и, возможно, не раз улыбнуться.

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В наше пандемическое время уже мало кого удивишь тем, что крупные международные форумы проходят со сдвигом на один год вперёд. Так, например, ровно полгода назад завершилось Евро-2020. Не обошла стороной подобная участь и устроителей соревнований на Чёрном континенте. Официально нынешний турнир носит название КАН-2021. Казалось бы, что в этом такого небанального? А дело всё в том, что и здесь не обошлось без своей местной «изюминки». Камерун должен был организовать турнир ещё в 2019 году. Что нынешней стране-хозяйке помешало тогда это сделать? Всё верно, типичные для Африки военно-повстанческие дрязги. Но, как известно, Бог и в Африке любит троицу. Именно с третьей попытки и, очевидно, не без помощи высших сил, местной конфедерации всё же удалось запустить многострадальный турнир в Камеруне.

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Африканский футбол всё ещё ассоциируется у вас с чем-то ярким и событийным? Возможно, вы не так далеки от истины, если имеете в виду всё то футбольное, что происходит на континенте за пределами зелёного прямоугольника. Само же спортивное действо на КАН-2021 порой было способно поразить своей академичностью. Так, результаты первого тура заставили ностальгировать всех тех, кто когда-то изучал двоичную систему счисления на уроках информатики: 24 команды, 12 матчей, и только футболистам сборной Камеруна удаётся отличиться больше одного раза! Что характерно, оба мяча им удалось пропихнуть в ворота буркинийцев лишь с пенальти. Ни в одной из оставшихся 11 встреч игрового дня не было забито больше одного (!) мяча. Пока Серия А времён катеначчо завидует такой «результативности», стоимость африканских защитников в мире растёт как на дрожжах!

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Но отнюдь не африканской голевой засухой единой запомнились игры первого тура. 12 января было положено начало настоящей веселухи, имеющей лишь косвенное отношение к футболу. В первом поединке того дня произошёл невероятный случай даже по меркам самых экзотических представлений об уровне судейства в Африке. Арбитр матча Тунис – Мали (0-1) Джанни Сиказве предпринял сразу две попытки досрочно завершить матч: сначала за 5 минут, а затем и за 30 секунд до конца основного времени! И со второго раза у него это получилось, что вызвало неистовый гнев у проигрывающей стороны.

Позднее организаторы попытались вернуть команды на поле прямо в разгар… тренерской пресс-конференции. Но тунисцы, уже принимавшие на тот момент восстановительные ванны, отказались быть марионетками в подобном фарсе. Как выяснилось позже, замбийский судья, в послужной список которого, на секундочку, входит обслуживание матчей клубного ЧМ, стал жертвой теплового удара и обезвоживания. Он почувствовал сильное недомогание и перестал понимать происходящее вокруг. Случай не уникальный. Но что помешало учредителям соревнований воспользоваться услугами запасного рефери и доиграть спокойно матч – до сих пор для многих остаётся загадкой.

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Острословы наверняка не раз предположили, что Джанни Сиказве так торопился закончить встречу, чтобы как можно больше футбольных болельщиков стали свидетелями ещё одного казуса, случившегося в тот день буквально спустя один час. Во время представления сборной Мавритании организаторы включили мавританский гимн. Казалось бы, что в этом знаменательного? Дело в том, что раздавшаяся над чашей стадиона мелодия перестала быть официальным гимном этого государства ещё в 2018-м! Наглядный пример важности пиар-кампании, когда затеваешь какой-то «ребрендинг». По крайней мере до Камеруна известия о новом гимне дошли слишком поздно.

Но это было лишь полбеды. В стране-хозяйке соревнований, столкнувшись с неожиданной проблемой, далеко не сразу нашли способ её разрешения. Через 4 дня мавританцы снова услышали фрагмент устаревшего гимна – уже перед матчем против разозлённой другим фарсом первого тура сборной Туниса. Мелодию оборвали примерно посередине, а информатор на стадионе, извинившись, предложил футболистам самим исполнить актуальный гимн Мавритании а капелла. Те, в свою очередь, предложение оценили лишь скептической ухмылкой. К третьему туру гимн Мавритании всё-таки добрался до стадионов Камеруна. К счастью для организаторов, больше с этим трудно добываемым музыкальным произведением в стране мучиться не пришлось – Мавритания благополучно вылетела из турнира, так и не забив на групповой стадии ни одного мяча.

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На фоне такой концентрации забавных эпизодов многие даже успели на время позабыть о главной культурной особенности здешних соревнований – разумеется, речь идёт об обвинениях друг друга в колдовских промыслах перед началом очных поединков! Удивительно, но упоминания о куклах вуду и прочей деструктивной нечисти обошли этот турнир стороной. Ну… практически обошли.

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Три года назад сборная Алжира стала победителем КАН. В отчётном же розыгрыше «лисы пустыни» запомнятся только своим грандиозным провалом, который даже в XXI веке сложно объяснить, не приплетая вмешательство потусторонних сил. Больше алжирцев на групповом этапе били по воротам только камерунцы, а результат всё равно неутешительный – 1 забитый мяч и последнее место в весьма проходном квартете. Что это? Сглаз? Перед заключительным матчем группового этапа представителям алжирской футбольной федерации даже пришлось давать опровержение на тему вмешательства магии в командное выступление. Как бы то ни было, перед самым началом встречи с ивуарийцами человек из штаба сборной Алжира всё же решил убедиться в этом наверняка и обошёл периметр поля, ритуально «очищая» его водой из бутылки.

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В матче второго тура между Кот-д’Ивуаром и Сьерра-Леоне произошёл первый по-настоящему футбольный курьёз. Уже в компенсированное ко второму тайму время гол в свои ворота «придумал» голкипер ивуарийцев Бадра Сангаре. Драматизма ситуации добавляет то, что при подробном разборе эпизода ошибка стража ворот не так очевидна. Всё дело в ужасном качестве газона – что привело не только к результативной ошибке, но и к тяжелой травме самого Сангаре. К тому моменту у представителей Берега Слоновой Кости состоялись все 5 замен, и провести заключительные минуты в рамке пришлось хорошо известному по выступлению за «Тоттенхэм» защитнику Сержу Орье.

Но, как выяснилось, главный вратарский подвиг полевого игрока был ещё впереди. И автором его стал 172-сантиметровый крайний защитник сенсационных Коморских островов Аль-Хадур. В отличие от Орье, ему пришлось отпахать в воротах не считанные мгновения, а полноценные 90 минут. Причина в том, что всех троих номинальных вратарей Комор выкосили различные проблемы со здоровьем – от банальной травмы до ещё более банального по нынешним временам ковида. Противостоять с защитником в воротах островитянам в 1/8 финала пришлось фаворитам всего турнира из Камеруна. И когда на 7-й минуте поединка Коморы ещё и остались вдесятером, казалось, разгрома не избежать. Но не тут-то было! Внезапная уверенность новоиспеченного кипера (4 отражённых удара из 6) вдохновила на подвиг весь коллектив – аутсайдеры до последних секунд имели шансы на спасение. Финальный свисток застал Коморские острова в гордом положении атакующей команды.

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Завершая тему Коморских островов, стоит отметить, что на территории этого государства в среднем происходит один госпереворот за два года! Однако по ходу КАН 2021 отметиться очередной реструктуризацией власти довелось не островитянам. Любопытно, но о свержении действующего правительства своей страны прямо в разгар плей-офф узнали футболисты из Буркина-Фасо. Сложно сказать, как именно повлияла эта новость на коллектив и повлияла ли вообще. Одно известно точно: добившись сенсационного выхода в полуфинал Кубка Африки, буркинийцы могут смело возвращаться на родину. С таким результатом они будут считаться национальными героями при любом государственном правителе.

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Не обошлось на главном турнире Чёрного континента и без дискриминационных скандалов. Тренер сборной Малави, румынский специалист Марио Мариника, не привыкший в Европе к такому избирательному отношению организаторов к представителям различных сборных, перед матчем 1/8 финала с Марокко разразился гневной тирадой. В частности, он заявил, что в отеле, где остановилась его сборная, отсутствует простейший сервис: его футболистам приходится стирать свою форму, а не так давно несколько игроков команды отравились просроченными продуктами! «Вы нигде не увидите, как Садио Мане стирает свои трусы, а потом вывешивает их сушиться на куст», – заявил тренер. Стоит отметить, что, несмотря на все злоключения, малавийцы сумели дать бой маститой сборной Марокко и уступили ей дорогу в четвертьфинал, проиграв с минимальным разрывом (1-2).

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Как олицетворение несерьёзности всего происходящего доселе – официальный сайт Кубка Африки. За сутки до финальной схватки между дружинами Мохаммеда Салаха и Садио Мане на главной странице всё ещё красуется… церемония открытия соревнований. Если вам захочется узнать список лучших бомбардиров турнира, то официальный сайт КАН-2021 – последнее место, где вам следует его искать. Примечательно: в разделе «Команды» по-прежнему отсутствуют фотокарточки с игроками, хотя дизайнеры сайта заботливо предоставили под них шаблоны. Если же вы до сих пор не знаете, как выглядят Салах, Мане или Марез, то вам придется поискать их портреты в других местах. Разработчики сайта не сочли нужным предъявить общественности даже фотографии футболистов команды-хозяйки турнира! А чтобы получить свежий фотоотчёт о только что состоявшемся матче в разделе «Галерея», вам нужно будет, как и на главной, пролистывать страницу снизу вверх. Иначе вы рискуете натолкнуться на отчёт… с жеребьёвки турнира.

Игорь КАСИМОВ