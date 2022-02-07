Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в воскресенье вечером вместе со своей национальной сборной стал обладателем Кубка африканских наций. В финальном матче команда Сенегала обыграла Египет в серии послематчевых пенальти.

В лучших традициях Роберта Левандовски Садио Мане сделал серию фотографий в постели с трофеем. Их сенегальский нападающий опубликовал на своей страничке в «Инстаграме».

Теперь Садио Мане возвращается в ряды «Ливерпуля». Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт уже в четверг, 10 февраля. В этот день мерсисайдцы будут играть против «Лестера» на своём поле.