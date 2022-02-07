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Кубок африканских наций

​Мане показал постельные фото с Кубком Африки фото

07 Февраля 2022 • 15:20 Комментировать
Сенегал
0:0
Египет
окончен после пенальти

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в воскресенье вечером вместе со своей национальной сборной стал обладателем Кубка африканских наций. В финальном матче команда Сенегала обыграла Египет в серии послематчевых пенальти.

В лучших традициях Роберта Левандовски Садио Мане сделал серию фотографий в постели с трофеем. Их сенегальский нападающий опубликовал на своей страничке в «Инстаграме».

 

Теперь Садио Мане возвращается в ряды «Ливерпуля». Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт уже в четверг, 10 февраля. В этот день мерсисайдцы будут играть против «Лестера» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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