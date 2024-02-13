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Кубок африканских наций

​Впервые в истории Кубка Африки турнир выиграл тренер, возглавивший команду прямо во время турнира

13 Февраля 2024 • 01:39 Комментировать

Сборная Кот-д'Ивуара несколько неожиданно, несмотря на статус хозяина турнира, выиграла Кубок Африки. Команда начала турнир с двух побед, но в третьем туре, нисколько не являвшемся формальным (от него зависело место команды в группе), проиграла Гвинее-Биссау с сенсационным счетом 0:4.

После этого в отставку был отправлен наставник команды француз Жан-Луи Гассе, а его место занял Эмерс Фаэ. И при нем команда сперва прошла победителя предыдущего розыгрыша сборную Сенегала (такая сетка стала результатом того самого поражения от Гвинеи-Биссау), а затем вообще выиграла турнир.

Это был первый в истории Кубка Африки случай, когда его выиграл тренер, не начинавший турнир в качестве главного тренера. В Африке бывает и такое.


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Евро-Футбол.Ру,
Эмерс Фаэ Сборная Кот-д'Ивуара
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