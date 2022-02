Салах был недоволен решениями рефери в финале КАН – арбитр предложил футболисту самому судить матч

Кубок африканских наций не перестает удивлять болельщиков уникальными событиями. После целого ряда непонятных конфузов, забавный случай произошел и в финале турнира между сборными Египта и Сенегала.

Вингер Мохамед Салах был недоволен решениями рефери встречи, слишком экспрессивно высказывая свои претензии. После этого главный арбитр предложил игроку самому отсудить матч, демонстративно пытаясь отдать ему в руки свисток и желтую карточку.

К слову, по состоянию на 71-ю минуту противостояния счет до сих пор не открыт.

