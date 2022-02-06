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Кубок африканских наций

Салах был недоволен решениями рефери в финале КАН – арбитр предложил футболисту самому судить матч

06 Февраля 2022 • 23:31 Комментировать
Сенегал
0:0
Египет
2.25 2.80 4.50
перерыв

Кубок африканских наций не перестает удивлять болельщиков уникальными событиями. После целого ряда непонятных конфузов, забавный случай произошел и в финале турнира между сборными Египта и Сенегала.

Вингер Мохамед Салах был недоволен решениями рефери встречи, слишком экспрессивно высказывая свои претензии. После этого главный арбитр предложил игроку самому отсудить матч, демонстративно пытаясь отдать ему в руки свисток и желтую карточку.

К слову, по состоянию на 71-ю минуту противостояния счет до сих пор не открыт. На сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция, можно проследить за развязкой решающей игры континентального первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Африки Мохамед Салах
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СЕНЕГАЛ ЕГИПЕТ
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Идет 106 минута Сенегал 0:0 Египет 2.25 2.80 4.50
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