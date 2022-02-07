Сенегал - 15-я страна, победившая в Кубке Африки

Целых шестнадцать попыток и три участия в финале потребовались сборной Сенегала, чтобы все-таки стать обладателями Кубка африканских наций. Дважды, в 2002 и в 2019, команда выигрывала серебро, но сейчас наконец-то удалось выиграть трофей.

Таким образом, команда Сенегала стала пятнадцатой сборной, которой покорился главный приз африканского футбольного форума. Другие четырнадцать сборных - это Египет, Эфиопия, Гана, Заир (ДР Конго), Судан, Конго, Марокко, Нигерия, Камерун, Алжир, Кот-д'Ивуар, Южноафриканская Республика (ЮАР), Тунис и Замбия.

В финале Кубка африканских наций Сенегал по пенальти переиграл сборную Египта.