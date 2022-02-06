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«Они - воины»: Клопп предвкушает битву Салаха и Мане в финале Кубка Африки

06 Февраля 2022 • 12:37 Комментировать
Сенегал
...
Египет
2.20 2.75 4.30
Через 9 ч. 13 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп с нетерпением ждет финальный матч Кубка Африки, который состоится сегодня вечером. В нем сразятся сборные Египта и Сенегала, и каждую из них вести к победе будет именно подопечный Клоппа. Мохамед Салах и Садио Мане являются безусловными лидерами своих команд. Клопп предвкушает настоящую битву.

- Эти ребята - истинные воины, им выходные не нужны вообще. Никогда не слышал от них просьб дать им отдохнуть. Они будут сражаться на поле сегодня, оба ждут его, оба хотят забить и помочь партнерам, - заявил Клопп, слова которого цитирует Sky Sports.

Следить за событиями матча можно будет по лайв-ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Мохамед Салах Садио Мане
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СЕНЕГАЛ ЕГИПЕТ
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