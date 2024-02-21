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Форвард «Фиорентины» подхватил малярию после Кубка Африки официально

21 Февраля 2024 • 22:53 Комментировать

Форвард «Фиорентины» Кристиан Куаме привёз с минувшего розыгрыша Кубка Африки не только золотую медаль, но и малярию. Неприятной вестью делится пресс-служба «фиалок».

Куаме выступал на турнире в составе сборной Кот-д’Ивуара, турнир для команды был домашним.

Так, в ночь с 20 на 21 февраля у футболиста началась лихорадка. Позже Кристиан сделал тест, который подтвердил опасения – у него выявили малярию.

Теперь нападающего госпитализировали для лечения от болезни, в ближайшие дни он пройдёт второй тест.

Куаме 26 лет, в этом сезоне он сыграл за свой клуб в 22 матчах, в которых во всех турнирах отметился голом и ассистом.

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Фиорентина Сборная Кот д-Ивуара Кристиан Куаме ещё теги
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