Впервые с 2006 года Кубок Африки выиграла сборная страны, принимающей турнир

Сборная Кот-д'Ивуара добилась триумфа на Кубке Африки, одолев в финале соперников из Нигерии.

«Слоны» уступали в счёте к перерыву, однако голы Франка Кесси и Себастьяна Аллера во втором тайме принесли команде победу в решающем матче. Для сборной Кот-д'Ивуара это первый успех на Кубке Африки с 2015 года и третий за всю историю. Примечательно также, что впервые с 2006 года триумфатором стала сборная страны, принимающей турнир. 18 лет назад это удалось Египту.

Напомним, что на пути к финалу ивуарийцы одолели оппонентов из ДР Конго (1:0), Мали (2:1) и Сенегала (1:1 и 5:4 в серии послематчевых пенальти).