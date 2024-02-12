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Кубок африканских наций

Впервые с 2006 года Кубок Африки выиграла сборная страны, принимающей турнир

12 Февраля 2024 • 01:13 Комментировать
Нигерия
1:2
Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара добилась триумфа на Кубке Африки, одолев в финале соперников из Нигерии.

«Слоны» уступали в счёте к перерыву, однако голы Франка Кесси и Себастьяна Аллера во втором тайме принесли команде победу в решающем матче. Для сборной Кот-д'Ивуара это первый успех на Кубке Африки с 2015 года и третий за всю историю. Примечательно также, что впервые с 2006 года триумфатором стала сборная страны, принимающей турнир. 18 лет назад это удалось Египту.

Напомним, что на пути к финалу ивуарийцы одолели оппонентов из ДР Конго (1:0), Мали (2:1) и Сенегала (1:1 и 5:4 в серии послематчевых пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Африканских Наций Сборная Кот д-Ивуара

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