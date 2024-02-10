Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму в матче Кубка африканских наций

Вингер московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда получил повреждение в матче за национальную команду.

В эти минуты сборная ДР Конго проводит заключительный матч на Кубке африканский наций. На данный момент команда встречается с ЮАР в рамках поединка за третье место.

Спартаковский футболист попал в стартовый состав ДР Конго, однако покинул поле уже на 33-й минуте встречи из-за травмы.

На Кубке африканских наций 28-летний Бонгонда принял участие во всех шести матчах, однако не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Следить за ходом матча между ЮАР и ДР Конго можно в текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.