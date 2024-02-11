Бонгонда – с травмой и без бронзы: Сборная ДР Конго проиграла ЮАР в матче за третье место

В матче за третье место на Кубке африканских наций повстречались сборные ЮАР и ДР Конго.

В отличие от Кубка Азии, матч за третье место на Кубке Африки ещё проводится. Сборная ЮАР попала туда, проиграв насыщенный острым сюжетом полуфинал команде Нигерии. «Бафана бафана» смогли там перевести игру в дополнительное время, но пострадали в серии пенальти. Хотя до этого в четвертьфинале южноафриканцы как раз по пенальти выбили Кабо-Верде.

Что касается сборной ДР Конго, то она в 1/2 финала соперничала с хозяйкой турнира командой Кот-д'Ивуара. Не скажешь, что «леопарды» играли плохо, но они проиграли. Кстати, ещё Заир выигрывал Кубок Африки дважды – в 1968 и 1974 годах. Южно-Африканская Республика побеждала на континентальном турнире один раз – произошло это в 1996 году.

Конголезцы едва не открыли счёт уже на первой минуте. Грэди Диангана получил шанс в зоне левого инсайда и отправил мяч мимо дальнего угла. Быстрый гол наверняка привнёс бы в игру дополнительные краски, а так первый тайм получился не особо привлекательным.

Теоретически номинальные гости могли отличиться ещё пару раз до наступления перерыва. Диангана слева подавал на Банзу, который не достал до мяча головой. А Мутуссами кручёным ударом с правого полуфланга не попал в дальний угол.

Чем ещё запомнился первый тайм, так это заменой Тео Бонгонды. После паузы на водопой не вернулся он в игру из-за травмы. Гильермо Абаскаль должен обеспокоиться этим, если рассчитывает на Бонгонду в «Спартаке» на втором этапе розыгрыша РПЛ.

Игроки ДР Конго были больше заряжены на чужие ворота. Диангана в начале второго тайма закинул к правому углу вратарской на Банзу, который из-под Ксулу ударил мимо ворот. Не попал в створ противоположной рамки с более длинной дистанции Морена.

Мешак Элиа приложился напрямую со штрафного удара, но удалось ему направить мяч чётко в руки Ронвена Уильямса. Несколько минут спустя вратарь южноафриканцев накликал опасный момент у своих ворот, выпустив мяч из рук. Казалось, гол уже неминуем…

Однако Силас Мвумпа после поперечной передачи партнёра и небольшого рикошета не попал в левый угол. Вовремя прикрыл ту часть створа бросившийся туда в подкате экс-защитник «Ростова» Сиянда Ксулу. Также Уильямс кинулся исправлять свою ошибку – возможно, он тоже смутил Мвумпу.

«Леопардам» в обороне тоже надо было сохранять бдительность. А то Маямбела обрёл момент на левом полуфланге, не лишили его соперники такой возможности. Правда, Михлали мог и должен был пробивать гораздо острее и лучше.

Шансель Мбемба плохо распорядился своим шансом. Ударял он влёт с маленького расстояния и промазал. У других ворот Маямбела бил справа с острого угла – попал в Димитри Берто. На 90-й минуте и в добавленное время южноафриканцев простили Майеле и Висса, на которого он навесил.

Серия пенальти наступила без дополнительного времени. Мокоена с одиннадцати метров попал в левую штангу (0:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Мутуссами блестяще поразил левую девятку (0:1). Сибиси и Мфулу свои попытки реализовали (1:1, 1:2). Монаре уложил мяч чётко в левый угол (2:2). Бакамбу поразил центральную часть створа (2:3).

Модиба упаковал мяч в правый нижний угол – немножко не достал Берто (3:3). Кайембе легко переиграл Уильямса (3:4). Лепаса воткнул мяч в левый угол (4:4). Шансель Мбемба запорол свой шанс и здесь – Уильямс отразил его выстрел (4:4). Пробив по пять пенальти, команды обрели равенство.

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Далее Апполлис вогнал мяч под левую штангу (5:4). Висса не промахнулся в другую сторону (5:5). Ксулу точно ударил влево (6:5). А Мешак Элиа не смог переиграть Ронвена Уильямса. Бронзовые медали Кубка Африки достаются сборной ЮАР, а сборная ДР Конго вместо с Тео Бонгондой заняла четвёртое место.

Кирилл Иванцов