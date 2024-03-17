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Кубок африканских наций

​21-летний футболист сборной Мавритании скончался во время тренировки

17 Марта 2024 • 10:59 Комментировать

Трагедия в мавританском футболе - 21-летний защитник «Дуане Нуакшот» и сборной Мавритании по футболу, Мохамед аль-Мохтар, скончался из-за травмы, полученной во время стандартной тренировки.

Он имел неосторожность столкнуться головами во время отработки занятия со спарринг-партнером, причем так сильно, что это повлекло за собой черепную травму, позже приведшую к смерти несчастного.

Мавританская федерация футбола выразила свои соболезнования семье погибшего игрока, а также объявила о переносе финала Кубка Президента на другое время, сообщает издание Actu Cameroun.


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