Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

​Экс-игрока «Ростова» отстранили от сборной за то, что разместил в командном отеле всю семью

22 Марта 2024 • 04:04 Комментировать

Гелор Канга, в прошлом выступавший за «Ростов», вновь оказался в эпицентре скандала - ранее к нему появлялись претензии в связи с манипуляциями со своим биологическим возрастом. Теперь речь о другом - прибыв в расположение сборной Габона, игрок «Црвены Звезды» не нашел ничего лучшего, как... расположить в командном отеле все свое семейство (а в африканских семьях оно, как правило, весьма многочисленное).

В результате руководство сборной было вынуждено отстранить его от матча. В соответствующем  пресс-релизе было сообщено, что Канга «нарушил дисциплину и повел себя неподобающим образом», а также подчеркивается, что впредь в сборной Габона не будут терпеть старые привычки игроков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
сборная Габона Гелор Канга
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Металлургом» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина «Автомобилист» в овертайме победил СКА и увеличил преимущество в серии Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Марта
04:04 · Кубок Африки
​Экс-игрока «Ростова» отстранили от сборной за то, что разместил в командном отеле всю семью
17 Марта
10:59 · Кубок Африки
​21-летний футболист сборной Мавритании скончался во время тренировки
13 Марта
00:35 · Кубок Африки
​Хаос в Камеруне - дисквалифицированы сразу 62 игрока разом
00:24 · Кубок Африки
Сборная Нигерии ищет главного тренера через... газетное объявление
12 Марта
17:54 · Кубок Африки
​Экс-партнёр Салаха по сборной Египта перенёс сердечный приступ во время матча
11 Марта
15:48 · Кубок Африки
​В Камеруне 62 игроков отстранили за махинации с возрастом
24 Февраля
18:46 · Кубок Африки
​Следующий Кубок африканских наций пройдёт в Марокко летом 2025 года
21 Февраля
22:53 · Италия. Серия А
Форвард «Фиорентины» подхватил малярию после Кубка Африки официально
13 Февраля
01:39 · Кубок Африки
​Впервые в истории Кубка Африки турнир выиграл тренер, возглавивший команду прямо во время турнира
12 Февраля
01:13 · Кубок Африки
Впервые с 2006 года Кубок Африки выиграла сборная страны, принимающей турнир
11 Февраля
17:12 · Кубок Африки
​Моуринью: «На Кубке Африки ВАР не используют, чтобы помогать командам, которые притягивают деньги»
10 Февраля
23:52 · Кубок Африки
Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму в матче Кубка африканских наций
22:30 · Кубок Африки
Сборная ЮАР - сборная ДР Конго: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
09 Февраля
14:32 · Кубок Африки
Экс-игрок «Реала» Адебайор отказался возглавить африканскую сборную
08 Февраля
15:28 · Кубок Африки
Нигерийский политик умер во время просмотра матча против ЮАР
Все новости
Рекомендуем