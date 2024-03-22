​Экс-игрока «Ростова» отстранили от сборной за то, что разместил в командном отеле всю семью

Гелор Канга, в прошлом выступавший за «Ростов», вновь оказался в эпицентре скандала - ранее к нему появлялись претензии в связи с манипуляциями со своим биологическим возрастом. Теперь речь о другом - прибыв в расположение сборной Габона, игрок «Црвены Звезды» не нашел ничего лучшего, как... расположить в командном отеле все свое семейство (а в африканских семьях оно, как правило, весьма многочисленное).

В результате руководство сборной было вынуждено отстранить его от матча. В соответствующем пресс-релизе было сообщено, что Канга «нарушил дисциплину и повел себя неподобающим образом», а также подчеркивается, что впредь в сборной Габона не будут терпеть старые привычки игроков.