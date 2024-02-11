​Моуринью: «На Кубке Африки ВАР не используют, чтобы помогать командам, которые притягивают деньги»

Известный тренер Жозе Моуринью похвалил работу ВАР на Кубке африканских наций.

«Я смотрел Кубок Африки больше, чем европейский футбол. Они просто учат нас быть честными. На Кубке Африки ВАР используется именно так, как и должно быть. Они не используют его, чтобы помогать командам, которые притягивают деньги или знаменитым командам.

Вот поэтому в каждой команде на Кубке Африки мы видим лучшее. Потому что они знают, что ВАР не нанимают за кулисами – он для всех. Там судьи прислушиваются к игрокам и идут смотреть момент. В Европе если тренер или игрок попросит судью проверить эпизод, - это красная карточка», - сказал Моуринью SSTVGH.

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