Кесси и Аллер как «слоны» затоптали «суперорлов»: Кот-д'Ивуар дожал Нигерию и выиграл Кубок Африки

В финале Кубка африканских наций сошлись сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара.

Как и в финале Кубка Азии, реальный хозяин поля значился вторым в официальном протоколе финального матча. Весь турнир прошёл в Кот-д'Ивуаре. «Слоны» в решающей игре противостояли «супеорлам». Ранее ивуарийцы выигрывали Кубок Африки дважды (в 1992 и 2015 годах), а нигерийцы – трижды (в 1980, 1994 и 2013 годах).

В полуфиналах 2024 года (формально всё-таки 2023-го) Нигерия справилась с Южно-Африканской Республикой, тогда как Кот-д'Ивуар оставил не у дел соперников из ДР Конго. В первом из этих матчей были и дополнительное время, и серия пенальти. Во втором же обошлось чисто основным временем. Ну а теперь уже непосредственно про финал.

Ивуарийцы больше играли первым номером. Адингра направлял мяч слева на подступы к вратарской площади, а Аллер в дотягивании не смог нанести удар по воротам. Вскоре Адингра в своей зоне накрутил оппонентов и пробил по восходящему мячу выше перекладины. Потом хозяева турнира подали угловой с правого фланга на дальнюю штангу, Н'Дика скинул головой, а Градель через себя не попал в ближний угол.

Уже после паузы на водопой мяч был с игры доведён до Адингры, который с левого угла вратарской пробил в ближний угол, куда не пропустил мяч Нвабили. Но забили к концу первого тайма нигерийцы. Подача углового с левого фланга, Ониика сбрасывает с ближней штанги, и крутящийся в прыжке Трост-Эконг головой переправляет мяч в левый угол (1:0).

Ивуарийцы отметились моментом вскоре после перерыва. Адингра прорвался слева и выполнил прострельную передачу. Нвабили скорректировал движение мяча прямо на Граделя. Тому ничего не оставалось делать, кроме как бить по воротам. Сфера срикошетила от Угелумбы и спокойно прикатилась к Нвабили.

Давление на ворота «супеорлов» нарастало. В районе часа игры Коссуну нанёс удар с дистанции в левый угол – Нвабили отразил мяч на угловой. Корнер слева подал Адингра, и Кесси на дальней штанге вторым этажом поразил сетку (1:1). Дальше – обмен моментами. Трост-Эконг не попал в створ головой, Аллер – через себя. Но Себастьян не отчаивался – и правильно.

На 81-й минуте неугомонный Адингра выдал поперечный пас с левого полуфланга в падении из-под Олы Эйны, а Аллер высоко выставил ногу и подправил мяч в дальний угол (1:2). Этот гол стал самым ценным на завершившемся Кубке Африки. Сборная Кот-д'Ивуара завоевала золото домашнего первенства континента и догнала команду Нигерии по числу соответствующих титулов (у них по три трофея).

Кирилл Иванцов