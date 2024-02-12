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Кубок африканских наций

Кесси и Аллер как «слоны» затоптали «суперорлов»: Кот-д'Ивуар дожал Нигерию и выиграл Кубок Африки

12 Февраля 2024 • 00:59 Комментировать
Нигерия
1:2
Кот-д'Ивуар
окончен

В финале Кубка африканских наций сошлись сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара.

Протокол игры  
Нигерия1:2Кот-д'Ивуар
(1:0) Трост-Эконг Виллиам38'  
  62'Кесси Франк (1:1)
  81'Аллер Себастьян (1:2)
Нвабили Стэнли  53'Аджайи ОлувасемилогоТрост-Эконг ВиллиамУгелумба КэлвинЭйна Ола  90'Занузи Зайду 86' (Моффи Теремас ( 86') Ониика Фрэнк 86' (Арибо Джо ( 86') Айуоби Алекс 79' (Юсуф Альхассан ( 79') Чуквуэзе Саму 56' (Саймон Мозес ( 56') Лукман Адемола 79' (Ихеаначо Келечи ( 79') Осимхен Виктор
Запасные: Рафаэль ОнедикаАвазьем ЧидозьеУзохо ФрэнсисОмеруо КеннетМуса АхмедОнуачу ПолОсайи-Самуэль Брайт
Фофана ЯхьяОрье Серж  54' 70' (Синго Вилфред ( 70') Коссуну ОдилонН'Дика ЭванКонан ГисленКесси ФранкСери Жан-Мишель 90' (Амани Жан ( 90') Фофана Секо  87' 88' (Сангаре Ибрахим ( 88') Градель Макс-Ален 70' (Дьяките Умар ( 70') Аллер Себастьян 88' (Крассо Жан-Филипп ( 88') Адингра Симон
Запасные: Сангаре БадраБога ЖеремиПепе НиколяДиоманде УсманКуаме КристианДиалло ИсмаэльБамба Джонатан
11 февраля. Стадион "Алассан Уаттара".

Как и в финале Кубка Азии, реальный хозяин поля значился вторым в официальном протоколе финального матча. Весь турнир прошёл в Кот-д'Ивуаре. «Слоны» в решающей игре противостояли «супеорлам». Ранее ивуарийцы выигрывали Кубок Африки дважды (в 1992 и 2015 годах), а нигерийцы – трижды (в 1980, 1994 и 2013 годах).

В полуфиналах 2024 года (формально всё-таки 2023-го) Нигерия справилась с Южно-Африканской Республикой, тогда как Кот-д'Ивуар оставил не у дел соперников из ДР Конго. В первом из этих матчей были и дополнительное время, и серия пенальти. Во втором же обошлось чисто основным временем. Ну а теперь уже непосредственно про финал.

Ивуарийцы больше играли первым номером. Адингра направлял мяч слева на подступы к вратарской площади, а Аллер в дотягивании не смог нанести удар по воротам. Вскоре Адингра в своей зоне накрутил оппонентов и пробил по восходящему мячу выше перекладины. Потом хозяева турнира подали угловой с правого фланга на дальнюю штангу, Н'Дика скинул головой, а Градель через себя не попал в ближний угол.

Уже после паузы на водопой мяч был с игры доведён до Адингры, который с левого угла вратарской пробил в ближний угол, куда не пропустил мяч Нвабили. Но забили к концу первого тайма нигерийцы. Подача углового с левого фланга, Ониика сбрасывает с ближней штанги, и крутящийся в прыжке Трост-Эконг головой переправляет мяч в левый угол (1:0).

Ивуарийцы отметились моментом вскоре после перерыва. Адингра прорвался слева и выполнил прострельную передачу. Нвабили скорректировал движение мяча прямо на Граделя. Тому ничего не оставалось делать, кроме как бить по воротам. Сфера срикошетила от Угелумбы и спокойно прикатилась к Нвабили.

Давление на ворота «супеорлов» нарастало. В районе часа игры Коссуну нанёс удар с дистанции в левый угол – Нвабили отразил мяч на угловой. Корнер слева подал Адингра, и Кесси на дальней штанге вторым этажом поразил сетку (1:1). Дальше – обмен моментами. Трост-Эконг не попал в створ головой, Аллер – через себя. Но Себастьян не отчаивался – и правильно.

На 81-й минуте неугомонный Адингра выдал поперечный пас с левого полуфланга в падении из-под Олы Эйны, а Аллер высоко выставил ногу и подправил мяч в дальний угол (1:2). Этот гол стал самым ценным на завершившемся Кубке Африки. Сборная Кот-д'Ивуара завоевала золото домашнего первенства континента и догнала команду Нигерии по числу соответствующих титулов (у них по три трофея).

Кирилл Иванцов

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