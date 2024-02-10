​Моуринью подразнил хейтеров

Известный тренер Жозе Моуринью сделал публикацию в социальных сетях. Португалец показал подборку из девяти фотографий, на которых он бурно празднует успехи команд, с которыми работал.

«Что я думаю о праздновании тренеров после победы? «Я предпочитаю не говорить», - так подписал эту подборку фото Моуринью.

Футбольные фанаты стали активно писать комментарии. Многие поддержали Моуринью, хотя, конечно, активизировались и хейтеры, которых такая публикация определённо подразнила.

Напомним, что в январе Жозе Моуринью остался без клубной прописки после увольнения из «Ромы.

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