​Следующий Кубок африканских наций пройдёт в Марокко летом 2025 года

Следующий розыгрыш Кубка африканских наций пройдет в Марокко летом 2025 года. Это подтвердили источники из африканской конфедерации футбола. Первоначально планировалось, что турнир пройдет зимой, но из-за нестабильной погоды в Марокко в это время года его решили перенести на лето - июль и август.

Стоит отметить, что и предыдущий розыгрыш Кубка африканских наций, прошедший в Кот-д'Ивуар, должен был состояться летом прошлого года, но был перенесен. Также уже известно, где пройдет Кубок африканских наций в 2027 году - турнир примут совместно три страны, Кения, Танзания и Уганда.