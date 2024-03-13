​Хаос в Камеруне - дисквалифицированы сразу 62 игрока разом

Очередной хаос в камерунском футболе, который еще с конца прошлого века прослыл одним из самых известных в Европе - в том числе благодаря выступлениям некоторых известных игроков, таких, как выступавший в прошлом за российский «Анжи» Самуэль Это'О.

Ныне речь о том, что сразу 62 игрока дисквалифицированы по классической для Африки причине - манипуляции с собственным возрастом. В опале оказался и Вилфрид Натан Дуала - самый молодой (17 лет) игрок прошедшего недавно Кубка Африки.

Сейчас дисквалифицированным игрокам, в том числе и считавшемуся подающим большие надежды Дуала, предложено доказать свой возраст убедительными способами.