​Экс-партнёр Салаха по сборной Египта перенёс сердечный приступ во время матча

Атакующий полузащитник «Модерн Фьючер» Ахмед Рефаат, который ранее делил раздевалку с Мохамедом Салахом в сборной Египта, перенёс сердечный приступ во время матча. 30-летний футболист был доставлен в больницу и помещён в реанимацию. За состоянием Ахмеда внимательно наблюдают медики.

В заявлении «Модерн Фьючер» говорится, что состояние Ахмеда Рефаата по-прежнему нестабильно. Отмечается, что сердце футболиста не билось более часа.

За сборную Египта в своё время Ахмет Рефаат провёл семь матчей. В них атакующий полузащитник отметился двумя голами.