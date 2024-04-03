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Кубок африканских наций

Бонгонда: «Кубок Африки стал для меня хорошим опытом»

03 Апреля 2024 • 12:06 Комментировать

Нападающий «Спартака» и ДР Конго Тео Бонгонда поделился комментарием об игре на Кубке африканских наций.

Напомним, в минувшем турнире сборная ДР Конго заняла четвертое место. Сам Бонгонда сыграл в шести матчах, но не отметился голевыми действиями.

— В Африке очень тяжело играть. Это другой стиль футбола. Там было много хороших игроков. Для меня этот турнир стал хорошим опытом, — приводит слова Бонгонды «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 3 апреля, московский «Спартак» примет на своем поле «Зенит» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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