В ЮАР убили футболиста

Трагические новости из ЮАР. В пригороде Йоханнесбурга был убит защитник клуба «Кайзер Чифс» Люк Флерс. Парню было всего лишь 24 года…

Преступление произошло на заправочной станции. В какой-то момент вооружённые люди подошли к Флерсу и, угрожая оружием, приказали ему выйти из автомобиля. Дальше футболист получил огнестрельное ранение в верхнюю часть тела. Один из преступников уехал с места на автомобиле Флерса.

Люк Флерс был доставлен в больницу, но там врачи лишь констатировали смерть. Клуб «Кайзер Чифс» подтвердил трагическую новость и выразил соболезнования родным и близким Флерса.