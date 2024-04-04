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В ЮАР убили футболиста

04 Апреля 2024 • 17:25 Комментировать

Трагические новости из ЮАР. В пригороде Йоханнесбурга был убит защитник клуба «Кайзер Чифс» Люк Флерс. Парню было всего лишь 24 года…

Преступление произошло на заправочной станции. В какой-то момент вооружённые люди подошли к Флерсу и, угрожая оружием, приказали ему выйти из автомобиля. Дальше футболист получил огнестрельное ранение в верхнюю часть тела. Один из преступников уехал с места на автомобиле Флерса.

Люк Флерс был доставлен в больницу, но там врачи лишь констатировали смерть. Клуб «Кайзер Чифс» подтвердил трагическую новость и выразил соболезнования родным и близким Флерса.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайзер Чифс Люк Флерс
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