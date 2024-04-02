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Кубок африканских наций

Сборная Франции хочет переманить марокканского таланта слухи

02 Апреля 2024 • 18:02 Комментировать

Полузащитник «Монако» и сборной Марокко Элиссе Бен Сехир может сменить спортивное гражданство.

Как стало известно Foot Mercato, Федерация футбола Франции настаивает на том, чтобы 19-летний отказался от выступлений за сборную Марокко и выбрал французскую команду.

Стоит сказать, что Сехир провел всего два товарищеских матча за национальную команду Марокко, поэтому он еще может сменить спортивное гражданство на французское.

В текущем сезоне Сехир принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до 2027 года.

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Монако Сборная Франции Сборная Марокко Элиссе Бен Сехир ещё теги
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