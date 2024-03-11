Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

​В Камеруне 62 игроков отстранили за махинации с возрастом

11 Марта 2024 • 15:48 Комментировать

Федерация футбола Камеруна отстранила 62 игроков за махинации с возрастом. В числе отстранённых оказался Уилфрид Натан Дуала, который был в заявке камерунской национальной команды на последнем Кубке африканских наций, проходившем в январе-феврале. Дуала утверждает, что ему 17 лет.

Как отмечает Transfer News Live, камерунская федерация выявила двойные удостоверения личности у наказанных игроков – их подозревают в сокрытии своего истинного возраста.

Напомним, что на последнем Кубке африканских наций национальная сборная Камеруна дошла до 1/8 финала, где проиграла Нигерии со счётом 0:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камерун Сборная Камеруна
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
15:48 · Кубок Африки
​В Камеруне 62 игроков отстранили за махинации с возрастом
24 Февраля
18:46 · Кубок Африки
​Следующий Кубок африканских наций пройдёт в Марокко летом 2025 года
21 Февраля
22:53 · Италия. Серия А
Форвард «Фиорентины» подхватил малярию после Кубка Африки официально
13 Февраля
01:39 · Кубок Африки
​Впервые в истории Кубка Африки турнир выиграл тренер, возглавивший команду прямо во время турнира
12 Февраля
01:13 · Кубок Африки
Впервые с 2006 года Кубок Африки выиграла сборная страны, принимающей турнир
11 Февраля
17:12 · Кубок Африки
​Моуринью: «На Кубке Африки ВАР не используют, чтобы помогать командам, которые притягивают деньги»
10 Февраля
23:52 · Кубок Африки
Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму в матче Кубка африканских наций
22:30 · Кубок Африки
Сборная ЮАР - сборная ДР Конго: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
09 Февраля
14:32 · Кубок Африки
Экс-игрок «Реала» Адебайор отказался возглавить африканскую сборную
08 Февраля
15:28 · Кубок Африки
Нигерийский политик умер во время просмотра матча против ЮАР
08:45 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поддержал Бонгонду после поражения в полуфинале Кубка Африки
07 Февраля
22:56 · Португалия. Примейра-лига
Руй Витория возьмёт паузу в тренерской карьере
21:57 · Кубок Африки
Вместо гола - пенальти: Судья ошарашил сборную Нигерии на Кубке Африки
06 Февраля
23:02 · Кубок Африки
Сборная Египта обрела нового главного тренера официально
17:34 · Кубок Африки
Салах отреагировал на увольнение экс-тренера «Спартака» из сборной Египта
Все новости
Рекомендуем