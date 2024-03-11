​В Камеруне 62 игроков отстранили за махинации с возрастом

Федерация футбола Камеруна отстранила 62 игроков за махинации с возрастом. В числе отстранённых оказался Уилфрид Натан Дуала, который был в заявке камерунской национальной команды на последнем Кубке африканских наций, проходившем в январе-феврале. Дуала утверждает, что ему 17 лет.

Как отмечает Transfer News Live, камерунская федерация выявила двойные удостоверения личности у наказанных игроков – их подозревают в сокрытии своего истинного возраста.

Напомним, что на последнем Кубке африканских наций национальная сборная Камеруна дошла до 1/8 финала, где проиграла Нигерии со счётом 0:2.