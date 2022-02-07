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Кубок африканских наций

Мане - лучший игрок Кубка Африки, Менди - лучший голкипер

07 Февраля 2022 • 01:40 Комментировать
Сенегал
0:0
Египет
окончен после пенальти

Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки, сделав это впервые в своей истории и вписав свое название в скрижали турнира. Теперь настало время собирать призы - и нападающий Садио Мане, выступающий за «Ливерпуль» и забивший три мяча в ходе турнира, признан лучшим футболистом турнира. В финале Мане не реализовал пенальти в основное время игры - но, с другой стороны, именно он забил последний, решающий пенальти в послематчевой серии одиннадцатиметровых, неотразимо пробив в правый от голкипера угол.

А лучшим вратарем турнира признан Эдуард Менди - его вклад в победу также можно назвать решающим, именно он отразил пенальти от Лашина, после чего Мане осталось забить и принести Сенегалу трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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окончен после пенальти Сенегал 0:0 Египет 2.25 2.80 4.50
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