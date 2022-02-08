Кубок Африки перестал быть «дворовым» и потерял обаяние

В воскресенье завершился очередной Кубок Африки. Большинство зрителей остались разочарованными от этого турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему так получилось.

Кубок Африки в этот раз действительно получился на редкость скучным и унылым. Дело даже не в том, что турнир вышел малорезультативным, хотя и это тоже. Египет, который дошёл до финала, умудрился в плей-офф забить всего 2 гола – оба в одном матче, и лишь один из них в основное время. Победитель турнира сборная Сенегала умудрилась выйти из группы, заняв первое место с разницей мячей… 1:0.

Однако малая результативность стала следствием другой проблемы Кубка Африки. В прежние годы это континентальное первенство было очень весёлым и непредсказуемым, потому что африканская взбалмошность переносилась на поле. На турнире всегда были команды, где рядом могли выйти звезда мирового уровня и какой-то ноунейм из какой-нить третьей лиги Франции. Это придавало непредсказуемости, всегда случались ошибки, которые приводили к голам.

Вдобавок к этому в Африке раньше довольно прохладно относились к тактике – тут все могли бежать вперёд, потом назад. В итоге зачастую футбол был невысокого класса, но он получался весёлым, дворовым в хорошем смысле. Сумасшедшие камбеки, голы, различные атаки – всё это было. А ещё африканские команды редко запирались, потому что любой дальний выстрел мог стать голевым, так как любой вратарь мог его просто проспать.

Европейские наставники стали менять лицо сборных. За счёт тактической грамотности команды начинали играть на своих сильных сторонах и пытаться нивелировать слабые. Тем не менее на Кубке Африки прагматичный футбол не считался добродетелью. Порой голов забивалось много, но, скорее, это было вопросом исполнительского мастерства.

Прошедший Кубок Африки стал совсем иным. В Камеруне сразу несколько команд поставили во главу угла прагматичный подход, и он дал результат. Египтяне под руководством Карлуша Кейруша парковали автобус в каждом матче, надеясь на исполнительское мастерство Мохамеда Салаха и других нападающих. На самом деле ставка не сыграла, потому что «фараонов» в итоге тянул вратарь Мохамед Абугабал, который умудрился выиграть серии пенальти в 1/8 и 1/2 финала.

Сборная Сенегала показала другую сторону прагматичного футбола. Подопечные Алиу Сиссе понимали, что имеют самый сильный состав на турнире, и старались прикладывать ровно столько сил, сколько нужно было для достижения результата. В четвертьфинале «львы Теранги» по-настоящему включились только тогда, когда экваториальные гвинейцы сравняли счёт. Да и в полуфинале с буркинийцами сенегальцы стали показывать хорошие обороты, когда перспектива овертайма была очень близка.

Камерунцы также в общем были довольно прагматичны. Даже в матче против Комор, которые играли без профессионального вратаря и в меньшинстве с 7-й минуты, «неукротимые львы» действовали крайне осторожно. Апофеозом прагматичности и оборонительного подхода стал полуфинал камерунцев и египтян, когда обе команды вообще старались не делать передач вперёд, чтобы не потерять.

Почти все африканские команды на этом турнире действовали очень осторожно, пытаясь за счёт тактических уловок, расстановки и компактности нивелировать проблемы. Не пошло на пользу турниру и увеличение количества участников по примеру Евро. Так как третье место в группе давало шансы на попадание в плей-офф, многие сборные ставили во главу угла задачу «не проиграть».

Африканские сборные стали более тактически обучены, но почти все потеряли своё лицо. По итогам прошедшего турнира нельзя выделить ни одну команду за её интересную игру. Мы видели много тактической борьбы, много прагматики, но, к сожалению, с этим пропало обаяние турнира. Впервые за долгое время по итогам турнира нельзя назвать ни одного нового имени среди атакующих футболистов.

Хочется верить, что следующий турнир, который через полтора года пройдёт в Кот-д’Ивуаре, всё будет веселее и задорнее. Африканские команды должны играть ярко, потому что смотреть тактическую борьбу команд с не самым высоким исполнительским мастерством, где на первый план выходит желание не ошибиться, абсолютно не интересно.

Роман Андреев