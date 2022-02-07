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Кубок африканских наций

Алиу Сиссе: «Сенегальцы ждали этого 60 лет»

07 Февраля 2022 • 07:48 Комментировать
Сенегал
0:0
Египет
окончен после пенальти

Алиу Сиссе, главный тренер сборной Сенегала, участвовал в финале Кубка Африки 2002 года в качестве капитана команды - тогда сенегальская сборная впервые вышла в финал, но проиграла по пенальти Камеруну. Спустя двадцать лет Сиссе тренирует сборную - и она выиграла турнир. Наставник триумфаторов рад, что подарил эту победу своей стране.

- Это показывает, что если хорошо работать, если стараться и верить в себя, то вы добьетесь успеха. Я очень взволнован, потому что сенегальцы жаждали этого трофея целых шестьдесят лет, - заявил Сиссе, слова которого приводит BBC Sport.

Ранее мы сообщали, что лучшим игроком турнира также был признан сенегальский футболист - Садио Мане.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Алиу Сиссе
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