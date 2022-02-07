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Кубок африканских наций

Мане не забил пенальти в основное время, но принёс Сенегалу Кубок Африки в серии послематчевых ударов

07 Февраля 2022 • 00:51 Комментировать
Сенегал
0:0
Египет
окончен после пенальти

Садио Мане уже в дебюте не забил пенальти в финальном матче Кубка Африки. 120 минут основного и дополнительного времени в итоге закончились без забитых мячей. В серии же одиннадцатиметровых точнее оказались именно сенегальцы.

 

Протокол игры  
Сенегал0:0Египет
 121'Сайед Ахмед II (1:1)
(1:0) Кулибали Калиду121' 
(4:2) Мане Садио121' 
(2:1) Диалло Абду121' 
 121'Хамди Марван (2:2)
(3:2) Бамба Дьенг Амаду121' 
Менди ЭдуарСарр БунаКулибали Калиду   44'Диалло Абду   54'Сисс СалиуКуйяте Шейку  66' (Гуйе Пап (  66') Менди Нампалис   17'Сарр Исмаила  77' (Диа Булайе (  77') Гуэйе ИдриссаМане Садио   88'Дьедью Фамара  77' (Бамба Дьенг Амаду (  77')
Запасные: Кейта БальдеН'Диайе ЛумБалло-Туре ФодеЛопи ЖозефСарр ПапГомис АльфредСиссе Пап АбуДьенг СениМ'Байе Ибрахим
Абугабал МохамедАшур ИмамАбдель Монем Мохамед   5'Хамди МахмудАбул-Фетух АхмедФатхи Хамди   37'  99' (Лашин Моханад (  99') Эльнени МохамедЭль-Сулейя Амр  59' (Хамди Марван (  59') Салах МохамедМохамед Мостафа  59' (Сайед Ахмед II (  59') Мармуш Омар  59' (Трезеге (  59')
Запасные: Собхи РамаданСобхи МохамедАшраф АйманШериф МохамедГад МахмудЭль-Дин Махмуд АлаЭль-Саид АбдуллахДауд Марван
06 февраля. Стадион "Олембе".

В воскресенье прошёл решающий матч Кубка Африки. За трофей боролся главный фаворит турнира сборная Сенегала и команда Египта, которая выступила точно выше ожиданий. Дополнительную интригу этому поединку придавало соперничество звёзд «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамеда Салаха. В клуб с трофеем должен был вернуться лишь один.

Сенегальцы начали матч активно. Мане пытался прорваться по левому флангу, но Абдель его оттёр. Однако буквально тут же «львы Теранги» заработали право на пенальти, причём уже на четвёртой минуте. Сисс также слева получил мяч, вошёл в штрафную, прокинул себе на ход, но Абдель в подкате его снёс. Салах что-то подсказал Абугабалу, что, возможно, и предрешило исход. Мане пробил сильно, но по центру, и вратарь египтян парировал удар.

Сенегальцы продолжали действовать активно. Особенно заметен был правый фланг, где играли Буна и Исмаила Сарры. Последний несколько раз опасно прострелил, но Мане не смог замыкать эти передачи. В какой-то момент и сам Мане уже слева потенциально опасно простреливал на Дьедью, но Хамди в подкате прервал передачу.

Египтяне впервые потревожили сенегальцев на 28-й минуте. Салах справа сместился в центр и пробил, но получилось слабо, и Менди был на месте. Первый же острый момент «фараоны» создали лишь в самой концовке стартовой воловины. Салах вновь справа смеситлся в центр и мощно пробил в направлении ближней «девятки», но Менди спас. В ответ Куйяте пытался поймать Абугалаба, который чуть потерял ворот, но дальний удар сенегальца получился неточным. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В начале второго тайма сенегальцы провели пару опасных атак. Сначала два Сарра на правом фланге разыграли мяч, и после прострела Буна Дьедью пробить не дали, футбольный снаряд просочился дальше, но Абугабал в падении забрал его у Мане. Тут же Сисс прошёл слева и простреливал, а Дьедью пытался в касание переправить мяч в цель, но попал в Абугабала.

Сенегальцы старались контролировать игру, но опасных моментов после этого долго время не было. Египтяне же изредка подходили к владениям сенегальцев, но могли забить. После одного из штрафных Хамди бил с близкого расстояния, но в створ не попал. В концовке он же едва не дотянулся после ещё одного навеса. 90 минут так и закончились без голов.

Уже на старте овертайма сенегальцы могли забивать. Мане сделал передачу на ход Бамба Дьенгу, который убегал один на один с Абугабалом. Форвард сенегальцев ворвался в штрафную и бил в дальний угол, но вратарь египтян выручил свою команду. Он же через десять минут упустил ещё один шанс. Сисс слева навесил, и Бамба Дьенг бил головой с отскоком от газона, но Абугабал вновь выручил. После углового ещё и Диалло пробивал со второго этажа, но получилось выше. Во втором дополнительном тайме сначала всё тот де Бамба Дьенг пальнул издали, но вратарь египтян вновь спас команду. «Фараоны» ответили выстрелом из пределов штрафной под перекладину, но Менди также спас. Судьбу трофея в итоге решала серия пенальти.

Египтяне били третью серию пенальти на турнире, но на этот раз удача от них отвернулась. Сначала Абдель Монем попал в штангу. Абугабал вернул египтян в серию, парировав удар Буна Сарра. Однако затем Менди парировал попытку Лашина, а Садио Мане во второй раз в матче с одиннадцати метров попал в цель. Очередь до Салаха не дошла, и ему оставалось лишь рыдать на поле.

Таким образом сборная Сенегала стала победителем Кубка Африки! На прошлом турнире «львы Теранги» проиграли в финале, но на этот раз удача им улыбнулась. Интересно, что скоро команды ждёт ещё одно важное очное соперничество. В марте в стыковых матчах сенегальцы и египтяне между собой разыграют путёвку на чемпионат мира в Катар.

Роман Андреев

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окончен после пенальти Сенегал 0:0 Египет 2.25 2.80 4.50
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