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Кубок африканских наций

Спустя десять лет Мане повторил свершение Дрогба

07 Февраля 2022 • 06:32 Комментировать
Сенегал
0:0
Египет
окончен после пенальти

Нападающий «Ливерпуля» и сенегальской сборной Садио Мане, признанный лучшим футболистом только что завершившегося Кубка Африки, сыграл важную роль в первом триумфе своей сборной в рамках африканского футбольного форума. Мане забил три гола в ходе турнира, а в финале именно он реализовал последний, решающий одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии пенальти.

В то же время в первом тайме финального матча Мане не забил пенальти - его отбил вратарь египетской сборной. Таким образом, Мане повторил свершение Дидье Дрогба - последнего игрока, который забил и промазал с пенальти в финальном матче Кубка Африки. С Дрогба это случилось в 2012 году, в финале, который его сборная Кот-д'Ивуара проиграла команде из Замбии.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дрогба Сборная Сенегала Садио Мане
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