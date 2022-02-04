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Кубок африканских наций

Мане против Салаха: История конфликта одноклубников и финалистов Кубка Африки

04 Февраля 2022 • 21:43 Комментировать
Сенегал
...
Египет
2.10 2.80 4.50
06.02 22:00

В воскресенье состоится финал Кубка Африки, в котором сыграют сборные Сенегала и Египта. Таким образом, звёзды «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах оспорят трофей в очной битве. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает историю взаимоотношений звёздных африканцев.

Мохамед Салах и Садио Мане – два лучших африканских игрока последних лет. Они привели «Ливерпуль» к победам в Лиге чемпионов и долгожданному триумфу в Премьер-лиге. Обоими интересовались многие другие топ-клубы, но они пока на «Энфилде». При этом их отношения переживали разные моменты.

Летом 2017 года «Ливерпуль» за 42 миллиона евро подписал Мохамеда Салаха. Египтянин дополнил атаку мерсисайдцев, где уже были Мане и Фирмино. Салах первый же сезон провёл на запредельном уровне, наколотив 44 гола во всех турнирах (из них 32 – в Премьер-лиге). Мане активно помогал партнёру – из своих 7 голевых передач 6 он отдал именно египтянину. В то время оба африканца вместе участвовали в активностях «Ливерпуля», праздновали голы.

В следующем сезоне отношения африканцев стали охладевать. Мане сам выдал отличный сезон, в Премьер-лиге он разделил звание лучшего бомбардира с Обамеянгом и тем же Салахом. Хотя сенегалец был важной фигурой в «Ливерпуле», он всё же оставался «в тени» египтянина. Если Салаха общественное мнение продвигало в претенденты на «Золотой мяч», то про Мане такого же сказать было нельзя.

Очевидно, что напряжение в отношениях африканцев нарастало, но выплеснулось оно наружу 31 августа 2019 года. «Ливерпуль» играл в гостях с «Бёрнли» и вёл 3:0 – Мане успел забить, а Салах выступить ассистентом для Фирмино. На 83-й минуте мерсисайдцы провели быструю атаку, египтянин получил мяч в правой зоне штрафной, и перед ним было двое защитников, а левее от него был лишь сенегалец. Мане вряд ли бы промахнулся, но Салах решил обыграть оппонентов и потерял мяч. Через две минуты сенегальца заменили, и он активно начал кричать, демонстрировать Клоппу, что был свободен в том эпизоде. Мане пытались успокоить партнёры, но было видно, насколько зол  был форвард.

Оба футболиста после матча заявили, что никакого конфликта нет, хотя в это верилось с трудом. На этом фоне было много разговоров о возможном уходе одного из африканцев. Мане вроде интересовался «Реал», и сам сенегалец видел в этом перспективу выйти на первые роли.

Больше открытых конфликтов между африканцами не случалось, хотя в медиа делали выводы, основываясь на некоторых эпизодах. Так, в декабре 2020-го Мане был крайне недоволен, что его заменили в матче с «Кристал Пэлас». «Стекольщики» были в кризисе (мерсисайдцы победили 7:0), и Мане, вероятно, хотел набить статистику себе. Однако Клопп снял сенегальца на 57-й минуте, и тот открыто показывал, что ему не по нраву решение наставника. Вместо Мане вышел как раз Салах, который воспользовался слабостью лондонцев, оформил дубль и сделал ассист.

Весной 2021 года «Ливерпуль» проиграл «Челси» 0:1, а после матча Мане досталось от болельщиков клуба. Дело в том, что сенегалец мог в нескольких моментах заработать пенальти, но вставал и доигрывал эпизод. Вроде за это надо хвалить, но многие посчитали, что сенегалец просто проявлял эгоизм, больше пытаясь забить, чем заработать пенальти, который исполнял бы Салах.

Очевидно, что Салах и Мане – два форварда, которым важна не только командная победа, но и личные успехи. Пожалуй, сейчас их история соперничества достигла апогея. Наконец-то их противостояние становится очным – друг против друга. В воскресенье состоится финал Кубка Африки, и один из этой пары приведёт свою сборную к триумфу. Более того, скорее всего, кто-то из них и будет признан лучшим игроком турнира (если только вратарь египтян Абугабал не выиграет третью серию пенальти).

Самое интересное, что в воскресенье всё не закончится. В этом году обоим форвардам исполнится 30 лет, и чемпионат мира в Катаре – последний, где каждый может блеснуть. В 2026-м оба уже будут ветеранами. Однако в Катар отправится либо Салах, либо Мане. Сборные Сенегала и Египта сыграют в марте в стыковых матчах, победитель которых и пробьётся на чемпионат мира.

Очень интересно, как это повлияет на отношения Салаха и Мане. В любом случае у обоих через полтора года завершаются контракты с «Ливерпулем». Мерсисайдцы этой зимой подписали Луиса Диаса, который может кого-то из этой пары заменить. Посмотрим, сможет ли один из них пережить поражение, но остаться партнёром победителя.

Роман Андреев

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Сборная Сенегала Сборная Египта Мохамед Салах Садио Мане
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