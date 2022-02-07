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Кубок африканских наций

Каррагер раскритиковал Салаха, сравнив его с Роналду

07 Февраля 2022 • 21:00 Комментировать (1)
Сенегал
0:0
Египет
окончен после пенальти

В воскресенье завершился Кубок африканских наций, в финале которого сборная Сенегала в серии послематчевых пенальти смогла одолеть команду Египта. Примечательно, что к «точке» так и не подошел Мохамед Салах, который должен был быть пятым.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер в эфире местного телевидения раскритиковал подобное решение Салаха. Он заявил, что лидеры своей команды и лучшие исполнители пенальти не должны так рисковать, рассчитывая на эпичную развязку при финальном, десятом ударе. Он сравнил эту ситуацию с полуфиналом Евро-2012, когда Португалия точно таким же образом уступила Испании – в той серии очередь не дошла до Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейми Каррагер Сборная Египта Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
07 Февраля 2022 в 21:48
Салах не забил последний пенальти в игре за Ливерпуль. Не захотел подвести и сборную.
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