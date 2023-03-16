Грифо сожалеет, что не смог огорчить «Ювентус»

Итальянский нападающий «Фрайбурга» Винченцо Грифо очень стремился огорчить туринский «Ювентус» в матче 1/8 финала Лиги Европы, но ни в первой, ни во второй части противостояния сделать это не сумел - «Фрайбург» не забил ни одного гола. Он пояснил, что ему помешали некоторые проблемы с лодыжкой.

- Я профессионал и потому хочу всегда быт на поле, но у меня были некоторые проблемы с лодыжкой. А «Ювентус» сыграл сильно и заставил нас побегать. Мы дали все, что могли, но не смогли хотя бы забить, - цитирует Грифо juvenews.eu.

В ответном матче Грифо провел на поле полчаса, выйдя на замену.