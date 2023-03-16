Влахович: «Очень важный для меня гол»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пообщался с журналистами после победы над «Фрайбургом» в Лиге Европы (2:0).

Сербский футболист поразил ворота соперников на 45-й минуте, реализовав пенальти. Форвард не мог забить в предыдущих шести матчах, за что был подвергнут критике.

«Хочу поблагодарить всю команду. У нас очень сплочённый коллектив, прошедший через множество трудностей в текущем сезоне. Сегодняшний гол очень важен для меня, ведь нападающие живут голами, но, конечно, главное – это проход «Ювентуса» в четвертьфинал. Нам нужно работать ещё усерднее и продолжать следовать к целям от матча к матчу», – высказался в послематчевом интервью Влахович.