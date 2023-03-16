«Ювентус» повторно всухую обыграл «Фрайбург»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» гостил у «Фрайбурга» после домашней победы со счетом 1:0. Немецкие футболисты обострили после подачи углового, Маттиас Гинтер коварно бил головой - сэйв, а добивание успели блокировать. В ответ Глейсон Бремер после подачи со штрафного направил мяч в перекладину, а Душан Влахович в итоге добавил мяч в сетку, но гол отменили - вне игры. Мойзе Кин и Федерико Гатти чудом не затолкали мяч в ворота «Фрайбурга». Тут же удаление у хозяев и пенальти, который на 45-й минуте реализовал Влахович. Голкипер итальянцев не раз выручал, как и в моменте с ударом Михаэля Грегорича с линии вратарской. На 90-й минуте Федерико Кьеза опасно бил, и голкипер перевел мяч в каркас. Повторная атака, и атакующий игрок с 15 метров рикошетом от штанги удвоил счет.

«Ювентус» по сумме двух матчей уверенно шагнул в четвертьфинал.