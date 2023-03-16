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Лига Европы

«Ювентус» повторно всухую обыграл «Фрайбург»

16 Марта 2023 • 22:45 Комментировать
Фрайбург
0:2
Ювентус
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» гостил у «Фрайбурга» после домашней победы со счетом 1:0. Немецкие футболисты обострили после подачи углового, Маттиас Гинтер коварно бил головой - сэйв, а добивание успели блокировать. В ответ Глейсон Бремер после подачи со штрафного направил мяч в перекладину, а Душан Влахович в итоге добавил мяч в сетку, но гол отменили - вне игры. Мойзе Кин и Федерико Гатти чудом не затолкали мяч в ворота «Фрайбурга». Тут же удаление у хозяев и пенальти, который на 45-й минуте реализовал Влахович. Голкипер итальянцев не раз выручал, как и в моменте с ударом Михаэля Грегорича с линии вратарской. На 90-й минуте Федерико Кьеза опасно бил, и голкипер перевел мяч в каркас. Повторная атака, и атакующий игрок с 15 метров рикошетом от штанги удвоил счет.

«Ювентус» по сумме двух матчей уверенно шагнул в четвертьфинал.

Протокол игры  
Фрайбург0:2Ювентус
  45'Влахович Душан (0:1)
  90'Кьеза Федерико (0:2)
Флеккен МаркКюблер ЛукасГинтер МаттиасГульде Мануэль  26'  44'Сильдиллия КилианнГюнтер Кристиан 74' (Петерсен Нильс ( 74') Эггештайн Максимилиан 46' (Шмидт Кеннет ( 46') Хёфлер НиколасДоан Рицу 62' (Шаллаи Роланд ( 62'  87') Хёлер Лукас 62' (Грифо Винченцо ( 62') Грегорич Михаэль 74' (Вайсхаупт Ноа ( 74')
Запасные: Чон У-Ён IIАтуболу НоаРохль МерлинКайтель ЯнникШмид ЖонатанУфофф Бенджамин
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо Хуан 85' (Де Шильо Маттиа ( 85') Фаджоли НиколоЛокателли Мануэль 84' (Барренечеа Энцо ( 84') Рабио АдриенКостич Филип 71' (Кьеза Федерико ( 71') Влахович Душан  56' 71' (Айлинг Самуэль ( 71'  82') Кин Мойзе 90' (Соуле Матиас ( 90')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоДи Мария АнхельПерин МаттиаПаредес ЛеандроМиретти ФабиоКомпаньон Маттиа
16 марта. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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