Влахович забил свой 20-й гол в составе «Ювентуса»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы туринский «Ювентус» сражается с немецким «Фрайбургом» и ведет в счете с минимальным преимуществом благодаря голу Душана Влаховича. Сербский нападающий уверенно реализовал пенальти на последней минуте первого тайма.

Как оказалось, это был двадцатый гол для Влаховича в составе туринского клуба, с учетом всех турниров, в которых за минувший год с приобретения Влаховича сыграл «Ювентус». За это же время Мойзе Кин и Адриен Рабио забили по девять голов в составе «Ювентуса».

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Фрайбургом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.