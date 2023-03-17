Дель Пьеро: «Голы Влаховича и Кьезы очень важны с психологической точки зрения»

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался о победе команды Массимилиано Аллегри над «Фрайбургом» (2:0) в матче Лиги Европы.

Туринский коллектив остался в большинстве на 44-й минуте, после чего дважды поразил ворота соперников усилиями Душана Влаховича и Федерико Кьезы. Общий счёт противостояния – 3:0.

«Важная победа, однако, учитывая красную карточку у «Фрайбурга», для её достижения потребовалось слишком много усилий. Но победа есть победа – «Ювентус» справился с задачей и идёт дальше. Сегодняшние голы Влаховича и Кьезы очень важны с психологической точки зрения», – поведал в студии Sky дель Пьеро.