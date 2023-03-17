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Чемпионат Италии. Серия А

Впервые за 24 года сразу шесть клубов Серии А сыграют в четвертьфинале еврокубков

17 Марта 2023 • 01:18 Комментировать
Сивасспор
1:4
Фиорентина
окончен

Представители итальянской Серии А проводят успешный сезон на европейской арене.

Сегодня «Ювентус» и «Рома» пробились в четвертьфинал Лиги Европы, одолев немецкий «Фрайбург» и испанский «Реал Сосьедад» соответственно, а «Фиорентина», обыгравшая турецкий «Сивасспор», завоевала путёвку в 1/4 финала Лиги конференций. Ранее в Лиге чемпионов преуспели «Милан», «Интер» и «Наполи». Таким образом, в четвертьфинальной стадии еврокубков лишь в третий раз за всю историю сыграют не менее шести итальянских коллективов, докладывает Opta. Прежде это происходило в сезонах 1998/99 (шесть) и 1990/91 (семь).

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Рома Интер Милан Милан Ювентус Фиорентина Серия А Наполи
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