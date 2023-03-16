«Фиорентина» повторно одолела «Сивасспор»

К ответному матчу с «Сивасспором» в 1/8 финала Лиги конференций «Фиорентина» подошла с запасом в один гол и растеряла его на 35-й минуте. Правда, интрига хранилась недолго - Артур Кабрал отыграл мяч до перерыва, а во втором тайме «фиалки» забили еще трижды и снова победили.
Протокол игры
|(1:0) Ешильюрт Эрдоган35'
|44'Кабрал Артур (1:1)
|62'Миленкович Никола (1:2)
|78'Гутас Димитрис (1:3)
|89'Кастровилли Гаэтано (1:4)
Вурал Али Шашал•Палули Мурат75' (Гекай Эмре (75') •Аппиндангойе Аарон•Гутас Димитрис• 63'Чифтчи Угюр•Арслан Хакан• 81'Кофи Исаак66' (Нжи Клинтон Муа (66') •Харисис Харилаос15' (Ульвестад Фредрик (15') • 77'Сайс Самуэль75' (Ятабаре Мустафа (75') •Кайседо Хорди66' (Джеймс Леке (66') •Ешильюрт Эрдоган 90'
Запасные: Йилдирим Муаммер•Муса Ахмед•Мехмет Албайрак•Эрдал Зия
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола• 90'Мартинес Лукас II 65'66' (Роша Игор II (66') •Раньери Лука•Мандрагора Роландо•Амрабат Софьян83' (Куаме Кристиан (83') •Бонавентура Джакомо84' (Кастровилли Гаэтано (84') •Иконе Жонатан•Кабрал Артур83' (Бьянко Алессандро (83') •Гонсалес Николас84' (Сапонара Риккардо (84')
16 марта. Стадион "Новый стадион 4 сентября".
Бан пользователя