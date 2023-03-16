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Лига конференций

«Фиорентина» повторно одолела «Сивасспор»

16 Марта 2023 • 22:55 Комментировать
Сивасспор
1:4
Фиорентина
окончен

К ответному матчу с «Сивасспором» в 1/8 финала Лиги конференций «Фиорентина» подошла с запасом в один гол и растеряла его на 35-й минуте. Правда, интрига хранилась недолго - Артур Кабрал отыграл мяч до перерыва, а во втором тайме «фиалки» забили еще трижды и снова победили.

Протокол игры  
Сивасспор1:4Фиорентина
(1:0) Ешильюрт Эрдоган35'  
  44'Кабрал Артур (1:1)
  62'Миленкович Никола (1:2)
  78'Гутас Димитрис (1:3)
  89'Кастровилли Гаэтано (1:4)
Вурал Али ШашалПалули Мурат 75' (Гекай Эмре ( 75') Аппиндангойе АаронГутас Димитрис  63'Чифтчи УгюрАрслан Хакан  81'Кофи Исаак 66' (Нжи Клинтон Муа ( 66') Харисис Харилаос 15' (Ульвестад Фредрик ( 15'  77') Сайс Самуэль 75' (Ятабаре Мустафа ( 75') Кайседо Хорди 66' (Джеймс Леке ( 66') Ешильюрт Эрдоган  90'
Запасные: Йилдирим МуаммерМуса АхмедМехмет АлбайракЭрдал Зия
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович Никола  90'Мартинес Лукас II  65' 66' (Роша Игор II ( 66') Раньери ЛукаМандрагора РоландоАмрабат Софьян 83' (Куаме Кристиан ( 83') Бонавентура Джакомо 84' (Кастровилли Гаэтано ( 84') Иконе ЖонатанКабрал Артур 83' (Бьянко Алессандро ( 83') Гонсалес Николас 84' (Сапонара Риккардо ( 84')
Запасные: Черофолини МикелеСиригу СальватореЙович ЛукаДункан АльфредБрекало ЙосипБарак АнтонинВенути Лоренцо
16 марта. Стадион "Новый стадион 4 сентября".

 

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2.60 3.35 2.80
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