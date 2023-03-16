«Фиорентина» повторно одолела «Сивасспор»

К ответному матчу с «Сивасспором» в 1/8 финала Лиги конференций «Фиорентина» подошла с запасом в один гол и растеряла его на 35-й минуте. Правда, интрига хранилась недолго - Артур Кабрал отыграл мяч до перерыва, а во втором тайме «фиалки» забили еще трижды и снова победили.