«Ювентус» и «Фрайбург» озвучили составы на ответную битву в Лиге Европы

Немецкий «Фрайбург» и туринский «Ювентус» сегодня померяются силами в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в 20:45 в городе Фрайбург на арене «Европа-парк-Штадион».

«Фрайбург»: Флеккен, Сильдиллия, Кюблер, Гинтер, Гульде, Гюнтер, Хёфлер, Эггештайн, Хёлер, Доан, Грегорич;

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Костич, Рабио, Локателли, Фаджоли, Куадрадо, Влахович, Кин;

Напомним, что первая игра в рамках пары, состоявшаяся неделю назад в Турине на «Ювентус Стэдиум», завершилась победой итальянцев с минимальным счётом – 1:0.

Портал Liveresult.ru как всегда проведёт текстовую трансляцию этого немецко-итальянского поединка.