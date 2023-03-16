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Лига Европы

«Фрайбург» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

16 Марта 2023 • 20:15 Комментировать
Фрайбург
0:0
Ювентус
1 3.25 X 3.20 2 2.37
1-й тайм

В Германии проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Ювентусом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фрайбург0:0Ювентус
Флеккен МаркКюблер ЛукасГинтер МаттиасГульде МануэльСильдиллия КилианнГюнтер КристианЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасДоан РицуХёлер ЛукасГрегорич Михаэль
Запасные: Чон У-Ён IIАтуболу НоаГрифо ВинченцоРохль МерлинКайтель ЯнникПетерсен НильсШмидт КеннетШмид ЖонатанВайсхаупт НоаУфофф БенджаминШаллаи Роланд
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо ХуанФаджоли НиколоЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипВлахович ДушанКин Мойзе
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльКьеза ФедерикоПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоДи Мария АнхельДе Шильо МаттиаПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес ЛеандроМиретти ФабиоКомпаньон Маттиа
16 марта. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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ФРАЙБУРГ ЮВЕНТУС
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