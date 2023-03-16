«Фрайбург» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Германии проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Ювентусом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фрайбург - Ювентус
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Протокол игры
Флеккен Марк•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Сильдиллия Килианн•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Доан Рицу•Хёлер Лукас•Грегорич Михаэль
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан•Кин Мойзе
16 марта. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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