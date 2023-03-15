Щесны: «Ювентус» должен играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился мыслями относительно возможного непопадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Из-за 15-очкового штрафа «бьянконери» отстают от верхней четвёрки Серии А на десять очков за 12 туров до финиша. Команда Массимилиано Аллегри также продолжает выступление в Лиге Европы, победа в которой даст право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов вне зависимости от итогов национального чемпионата.

«Мы хотим играть во вторник и среду в следующем сезоне, и поэтому мы намерены выиграть Лигу Европы. Однако я верю, что мы сможем завоевать путёвку в Лигу чемпионов и через чемпионат, несмотря на отнятые у нас 15 очков», – цитирует журналист Николо Скира польского вратаря.