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Лига Европы

Щесны: «Ювентус» должен играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

15 Марта 2023 • 23:08 Комментировать
Фрайбург
...
Ювентус
1 3.20 X 3.20 2 2.35
Через 20 ч. 52 мин.

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился мыслями относительно возможного непопадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Из-за 15-очкового штрафа «бьянконери» отстают от верхней четвёрки Серии А на десять очков за 12 туров до финиша. Команда Массимилиано Аллегри также продолжает выступление в Лиге Европы, победа в которой даст право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов вне зависимости от итогов национального чемпионата.

«Мы хотим играть во вторник и среду в следующем сезоне, и поэтому мы намерены выиграть Лигу Европы. Однако я верю, что мы сможем завоевать путёвку в Лигу чемпионов и через чемпионат, несмотря на отнятые у нас 15 очков», – цитирует журналист Николо Скира польского вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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ФРАЙБУРГ ЮВЕНТУС
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