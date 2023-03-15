Аллегри рассказал о состоянии ди Марии и Кьезы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга».

Туринский коллектив взял верх на своём поле со счётом 1:0. Ответная игра состоится в четверг в Германии. Лидер «Ювентуса» ди Мария пропустил недавний матч против «Сампдории» из-за травмы, и, по словам Аллегри, вряд ли сможет выйти на поле с первых минут в ближайшей встрече: «Анхелю уже лучше, он стал ближе к оптимальному состоянию, но его выход в стартовом составе маловероятен. Федерико Кьеза тоже начнёт со скамейки запасных – он отлично потренировался и чувствует себя хорошо», – высказался о состоянии игроков атаки рулевой «бьянконери» на пресс-конференции.