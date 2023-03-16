«Ювентус» – лидер среди итальянских клубов по выходам в четвертьфинал еврокубков в 21 веке

«Ювентус» одолел немецкий «Фрайбург» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Туринцы взяли верх в домашней встрече со счётом 1:0, а сегодня развили своё преимущество, забив два безответных мяча в Германии усилиями Душана Влаховича и Федерико Кьезы. Согласно сведениям Opta, «Ювентус» сыграет в четвертьфинальной стадии еврокубкового турнира в десятый раз с 2000 года – лучший показатель среди всех итальянских коллективов за обозначенный период.

Напомним, что ранее команда Массимилиано Аллегри справилась с французским «Нантом», выиграв со счётом 4:1 по сумме двух встреч.

Своего соперника по четвертьфиналу «Ювентус» узнает 17 марта.