Аллегри: «Влахович забил, но ему ещё надо работать над собой»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы туринский «Ювентус» сразился с немецким «Фрайбургом», сумев обыграть немцев со счетом 2:0. Наставник туринского гранда Массимилиано Аллегри рад тому, что его команда прошла в следующий раунд турнира, который он твердо намерен выиграть.

- Было важно пройти в следующий раунд, сыграть надежно. Мы хорошо провели первый тайм, Влахович забил, но ему еще надо поработать над собой, совершает много ошибок. Без ди Марии стало труднее создавать, потому что в основном в нашем составе игроки разрушительного плана, - цитирует слова Аллегри juvenews.eu.

В первом матче «Ювентус» выиграл с минимальным преимуществом.