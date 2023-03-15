Аллегри назвал сильнейших потенциальных соперников «Ювентуса» в Лиге Европы

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о шансах своей команды добиться успеха в Лиге Европы.

В первом матче 1/8 финала против немецкого «Фрайбурга» «старая синьора» добилась минимальной победы, и перед ответной игрой в Германии Аллегри рассказал о сильнейших командах, продолжающих выступление в турнире: «Мы не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов, но теперь у нас есть возможность далеко забраться в Лиге Европы. Впрочем, сделать это будет нелегко, ведь здесь выступают такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома», да и «Фрайбург» сейчас занимает третье место в Бундеслиге», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Ювентуса».