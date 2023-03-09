«Дадим бой» - «Гриф» готов заклевать «старую синьору»

В 1/8 финала Лиги Европы туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться с немецким «Фрайбургом», в составе которого выступает итальянский нападающий Винченцо Грифо. Он грозит неприятностями «старой синьоре», которая в предыдущем раунде не без приключений прошла французский «Нант».

- Мы надеемся провести сильные матчи против очень организованного соперника. Я в отличной форме и хочу показать это на поле. Мы потом и кровью заслужили свое место тут. «Ювентус» - великий клуб, но мы попробуем сыграть в свой футбол, - цитирует слова Грифо итальянское новостное агентство ITASportPress.