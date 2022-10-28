Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Колосков: «Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола»

28 Октября 2022 • 11:59 Комментировать (1)
Ференцварош
1:1
Монако
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выходе «Ференцвароша», которым руководит экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа турнира «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1), что и позволило команде Черчесова обеспечить себе участие в играх на вылет.

Колосков признался, что его не удивил выход венгерской команды из группы, так как, по мнению эксперта, «Ференцварош» имеет в своём распоряжении очень хороших футболистов и квалифицированного главного тренера.

«Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — в Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Свой заключительный матч на стадии группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» проведёт 3 ноября против «Трабзонспора». Начало — в 20:45 по московскому времени.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Вячеслав Колосков Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
28 Октября 2022 в 12:21
Может стоит уточнить восточноевропейского футбола)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
12:35 · Лига Европы
Черевченко оценил работу Черчесова в «Ференцвароше»
12:04 · Лига Европы
Тен Хаг - об Антони: «Финт ради финта, я внесу коррективы»
11:59 · Лига Европы
Колосков: «Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола» 1
10:57 · Лига Европы
Роналду получил одну из лучших оценок в «МЮ» за матч с «Шерифом» 1
10:45 · Лига Европы
Самедов: «Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы»
10:09 · Лига Европы
Головин прокомментировал ничью с «Ференцварошем» Черчесова
09:51 · Лига Европы
Скоулз - об игре Антони: «Не мастерство, а клоунада» 11
09:26 · Лига Европы
Голкипер «Арсенала» Ремсдейл признал, что допустил результативную ошибку в игре с ПСВ
09:11 · Лига Европы
Ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом»
08:59 · Лига Европы
Де Йонг претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
08:53 · Лига Европы
Джо Коул заступился за «Арсенал» после поражения в ЛЕ
08:48 · Лига Европы
Тренер «Монако»: «Мы заслужили победу в матче с «Ференцварошем»
05:40 · Лига Европы
ПСВ одержал самую крупную победу над английским оппонентом в 21-м веке
05:22 · Лига Европы
«Реал Сосьедад» установил свой еврокубковый рекорд 21-го века
01:50 · Лига Европы
Абрахам: «В последнее время голы даются мне с трудом, важно сохранять терпение»
Все новости
Рекомендуем