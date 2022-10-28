Колосков: «Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выходе «Ференцвароша», которым руководит экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа турнира «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1), что и позволило команде Черчесова обеспечить себе участие в играх на вылет.

Колосков признался, что его не удивил выход венгерской команды из группы, так как, по мнению эксперта, «Ференцварош» имеет в своём распоряжении очень хороших футболистов и квалифицированного главного тренера.

«Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — в Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Свой заключительный матч на стадии группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» проведёт 3 ноября против «Трабзонспора». Начало — в 20:45 по московскому времени.