Черчесов – о выходе в плей-офф: «В будущее не заглядываю»

Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о выходе в 1/8 финала Лиги Европы после ничьи с «Монако».

«Сейчас самое главное – то, что клуб и болельщики довольны. Тем не менее уже завтра утром, в 10:30, у нас тренировка. Продолжается настоящая тяжёлая работа. Как и раньше, двигаемся от матча к матчу. Плей-офф Лиги Европы? В будущее заглядывать я не хочу», – заявил экс-тренер российской национальной команды на послематчевой пресс-конференции. Черчесов отметил, что команде хотелось переломить ситуацию после неудачного первого тайма, закончившегося со счётом 0:1.

Напомним, что итоговая ничья 1:1 позволила венгерскому чемпиону выиграть квартет и продолжить борьбу за выход в домашний финал Лиги Европы, который пройдёт в Будапеште.

