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Лига Европы

Губерниев назвал лучшего тренера России

28 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Ференцварош
1:1
Монако
окончен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего, по своему мнению, тренера страны.

Журналист испытывает положительные эмоции по поводу выхода венгерского «Ференцвароша» в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира. По мнению Губерниева, Станислав Черчесов не является тривиальным наставником.

«Сейчас он, без сомнения, лучший тренер страны», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Российский специалист развивается, с каждым днём улучшая свои методические навыки.

Накануне «Ференцварош» вышел из группы Лиги Европы, сыграв вничью с «Монако» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Дмитрий Губерниев
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