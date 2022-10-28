Губерниев назвал лучшего тренера России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего, по своему мнению, тренера страны.
Журналист испытывает положительные эмоции по поводу выхода венгерского «Ференцвароша» в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира. По мнению Губерниева, Станислав Черчесов не является тривиальным наставником.
«Сейчас он, без сомнения, лучший тренер страны», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Российский специалист развивается, с каждым днём улучшая свои методические навыки.
Накануне «Ференцварош» вышел из группы Лиги Европы, сыграв вничью с «Монако» (1:1).
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